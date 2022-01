“Todos somos hijos del mismo Dios y, por consiguiente, somos hermanos hondureños. Podemos pensar diferente, pero eso no nos hace enemigos unos de los otros. Ante los intereses particulares, debe prevalecer el bien común, si el Estado de derecho no se respeta en Honduras, peligra esa transición democrática”, dijo el padre Juan Ángel López.

Hugo Noé Pino asegura que “hay disposición de nuestro lado de entrar en un diálogo para llegar a entendimientos, se espera que en el transcurso de los días habrá algunos diálogos. El diálogo puede ser pronto y el pueblo no debe estar confundido, no existirá confusión por mucho tiempo ya que al final los compañeros que no están del lado de la legalidad y legitimidad se van a dar cuenta de su error. El diálogo siempre está abierto, es el mecanismo de entendimiento entre las personas, no podemos fallarle al soberano”.

Ramón Barrios asegura que “los diputados deben pedir disculpas por no estar a la altura de la madurez expresada por el pueblo en las elecciones del 28 de noviembre, aunque Xiomara Castro es la más indicada para un diálogo, la presidenta debe mantenerse alejada del problema de la Junta Directiva del Congreso Nacional”.

Extendió: “Lo primero es pedirle disculpas a la sociedad porque el 28 de noviembre votó masivamente para que en el país haya paz, ya que hace unas semanas se respiraba tranquilidad, los diputados no hemos estado a la altura que sí tuvo el pueblo hondureño en las elecciones generales. Además, en este momento hay una crisis institucional con dos juntas directivas del Congreso, y por tanto hay que tratar de solucionar la situación”.