Luis Redondo es como una figura formal, sin poder en el CN, dice analista

Señaló que “yo siento que el señor Redondo fue un muy buen diputado, pero es muy modesto en el desempeño de su liderazgo como el presidente del CN en función de que no representa nada, no representa al PSH, ni al Libre donde no tiene injerencia alguna. Entonces no tiene sentido, es perfectamente explicable que don Luis sea a penas un operador o tramitador en estos temas”.

No obstante a varios días de la ruptura de la alianza Libre-PSH, el jurista señaló que la voluntad del presidente del Congreso en la toma de decisiones en el Legislativo obedece a las políticas de Libre y no a las de su partido.