¿Lo que debes saber del nuevo brote de tos ferina?

Desde el pasado 22 julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el aumento de casos de tos ferina en la región de las Américas; sin embargo, en el país las autoridades de la Secretaría de Salud no han alertado a la población.

En ese sentido, el gremio médico cuestiona la falta de acción por parte de las autoridades sanitarias del país ante el reporte de casos en el territorio.

Carlos Umaña, médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), criticó que las autoridades no se han pronunciado sobre los casos que ya se han reportado.

“Ya tenemos tres casos en Comayagua de una enfermedad que ya estaba erradicada prácticamente, y no veo una acción de la Secretaría, no veo que alguien diga nada, solo dieron a conocer los casos, pero no se ve nada para que la tos ferina ya no siga dando a los niños”, cuestionó el también diputado.

El galeno recomendó que hacer una campaña agresiva de vacunación en todo el país, en la que se aplique un nuevo refuerzo a los niños y se termine de aplicar los esquemas a los niños que los tienen incompletos.

Los demás entrevistados hicieron un llamado a la población, especialmente a las madres de familia a revisar el carnet de vacunación de sus hijos menores de cinco años y si les falta alguna vacuna, acudir a los centros de salud para que se le aplica y este protegido contra la tos ferina y otras enfermedades que son prevenible.