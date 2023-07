Habrá lluvias en toda Honduras este fin de semana

Ante el fenómeno climático y al ser en días en donde miles de hondureños realizan turismo interno en los diferentes puntos del país, las autoridades de Copeco han pedido a la población mantener las medidas de precaución para no poner en riesgo sus vidas.

“Le pedimos a la población tomar todas las vías de prevención ya que se van a presentar lluvias en todo el país. Esto se podría presentar más en zonas montañosas y sabemos que va a ser un fin de semana alto en turismo interno, por lo tanto hay que tomar mecanismos de prevención”, indicó Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Entre las recomendaciones de las autoridades de contingencias se encuentran no realizar viajes en horarios nocturnos, no cruzar ríos cuando hayan precipitaciones y no exceder el límite de velocidad en tramos carreteros.