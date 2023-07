Honduras: La canícula los tendrá sin lluvias hasta agosto

Todo eso lo cultivan o producen en sus parcelas, y si eso no pasa se enfrentan al hambre. Por un jornal de trabajo limpiando una parcela o lavando ajeno les pagan L150 el día, y eso si tienen la suerte de que alguien en sus aldeas los empleen.

No disponen de los 13,000 lempiras que cuesta hoy en día una canasta básica en ciudades como San Pedro Sula , donde en lo que va del año encareció más de 1,000 lempiras. Tampoco tienen empleos permanentes donde les paguen el salario mínimo. Menos un mercado cerca para comprar frutas, verduras y carnes que deberían balancear su nutrición.

“Los productores han sido golpeados por el clima en este territorio. Tenemos familia en las zonas altas del municipio de San Sebastián, Rancho Pericón, Horcones. Comunidades de San Manuel de Colohete como Nuevo Cedro, Pulaje y varias de La Campa, que hicieron el esfuerzo por sembrar y gastar cuantiosas sumas en insumos agrícolas, no han tenido la producción de alimentos esperada”, lamentó.

No hay reservas

Las alarmas se encendieron desde junio y se agudizarán para agosto, porque ya se agotaron las reservas de comida. A muchos les toca comprar y no todos tienen recursos. “No cosechan suficiente y tienen familias numerosas”, dijo Chinchilla.

Ella exhortó que los fondos gubernamentales aprobados para la emergencia por la sequía lleguen a las regiones que menciona, ya que ahí, literalmente, están a “la buena de Dios”. Muchos campesinos sembraron y perdieron los cultivos porque no llovió y perdieron sus semillas. “Para ellos, perder 20 libras de maíz, 20 de frijoles, para una siembra que no va a ser productiva, es una pérdida realmente. Ellos lo sienten, son tiempos de comida que no tienen”.

En la actualidad, Casm en alianza con el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre ( Oxfam) apoyan con un fondo de emergencia a varias familias de tres municipios de Lempira que tienen la mayor dificultad para acceder a alimentos. Se hizo un sondeo con más de 2,000 personas y casi todas manifiestan no tener granos almacenados y les toca estar comprando harina de maíz y frijoles para poder consumir.