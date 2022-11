Lisa impactará con vientos de 100 km en Islas de la Bahía

“Es una cantidad similar de agua que caerá en las montañas de Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, cerca de El Progreso. El fenómeno se irá paralelo a la costa de Honduras hacia Belice.Depende de la posición que lleve así será el área de influencia, las lluvias no serán tan graves como para crear un desastre”, aseguró Argeñal.

“Pedimos a la población no alarmarse y estar pendiente de los boletines”.

“Los últimos análisis que hicimos con el comité de alertas señalan que los datos no son tan alarmantes, el fenómeno estará ubicado más al norte de Honduras y eso es positivo, sin embargo siempre dejará lluvias, por lo que pedimos a la población no confiarse, no alarmarse, pero sí estar alertas”, expresó.

El funcionario señaló que el impacto de la tormenta será el litoral atlántico.

“Consideramos que en la parte alta del occidente no estaría dejando mayores lluvias, lo cual nos asegura que en el valle de Sula no será golpeado en esta oportunidad y en general el país no se verá afectado porque el desplazamiento que está viendo el fenómeno es más hacia el norte, salvo que ocurra algo inesperado”, aseguró Soto.