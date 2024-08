“Libre nunca más”, gritan nacionalista en campaña de Papi a Orden

“Tenemos un partido estructurado, partido muy unido, eso es lo importante, eso es lo que andamos buscando como movimiento Papi a la Orden. Vamos adelante con nuestras planillas, me atrevo a decir que tenemos un 85% ya de las planillas listas para cargos de elección popular”, dijo el precandidato presidencial.

También dijo que ya están haciendo las planillas para las elecciones de las autoridades del Partido Nacional.

“Tenemos un gran trabajo por delante, de aquí al 9 de marzo, donde todos como movimiento debemos prepararnos para la elección general”, recordó.

“No me siento favorito o no me siento especial en nada, a pesar de que fue candidato en la elección anterior, soy un excandidato, a pesar de lo que se sacó de la votación. Yo estoy arrancando como si no estuviera nada, de cero, trabajando”, indicó.

Nasri Asfura dijo que espera visitar los 298 municipios.

Sobre los resultados de las elecciones en Venezuela dijo que “da lástima que la democracia, que la gente, arriesguen sus vidas, que no se respete una elección”.

“Cada país es diferente, no podemos comparar un país con otro. Honduras está en una democracia y esa democracia tenemos que construirla más fuerte. Lo que tenemos que hacer como hondureño es defender es luchar por la democracia y la libertad”, recomendó.

“Si ganamos vamos a empezar a trabajar con los 298 alcaldes, si Dios me da esa oportunidad vamos a gobernar con los alcaldes”, prometió.