Nasry “Tito” Asfura: “No he negociado nada con Mel”

“Les digo, no he negociado nada con ´ Mel´ (Zelaya). Absolutamente nada. Lo que hicimos es garantizar que el Partido Nacional tuviera su gente en las instituciones de cara a las elecciones”, afirmó el líder nacionalista.

Nasry “Tito” Asfura , precandidato presidencial del Partido Nacional (PNH), aseguró en las últimas horas que no sostuvo ninguna negociación con el expresidente Manuel Zelaya Rosales sobre la elección en propiedad de los fiscales del Ministerio Público y de otras instituciones del Estado.

Las declaraciones del político opositor hondureño ocurrieron durante una reunión política con simpatizantes en San Ignacio, Francisco Morazán, a quienes les pidió salir a votar en las elecciones primarias de marzo de 2025.

En su intervención, Asfura manifestó que: “Yo no la debo, no la temo, no tengo nada que ir a negociar”. Además, sostuvo que le debe respeto a los 43 diputados de la bancada nacionalista representados en el Congreso Nacional.