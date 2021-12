Tegucigalpa. El Partido Libertad y Refundación (Libre) cumplirá el compromiso con el Partido Salvador de Honduras (PSH) para que este proponga al presidente del Congreso Nacional.

“Tenemos un compromiso y los compromisos, además de que están firmados, se cumplen”, afirmó el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

“El compromiso que hicimos con Salvador, claro que Xiomara lo va a cumplir, de eso no tenga la menor duda”. ¿Y si no reúnen la mayoría simple de 65 diputados?, se le preguntó, contestando: “Usted me pregunta por el compromiso y yo le digo que sí, es un compromiso y estos se cumplen”.

El comunicado no es contundente sobre si votaría también por un diputado del PSH propuesto por Libre si lo propone este partido en cumplimiento con el compromiso con Nasralla.

El problema que tiene Libre con el PSH es que no ajustan los 65 votos para elegir a la nueva directiva del Congreso. Según el cómputo del CNE, Libre registra 50 diputados y 10 el PSH, pero si se sumaran los 22 votos del Partido Liberal llegarían a los 82.

Para escoger a la directiva del Congreso solo se requiere la mayoría simple (65).

Para una eventual reforma constitucional y para elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía, órganos contralores y Corte Suprema de Justicia se necesita de la mayoría calificada (86 votos).