Tejeda pide a nuevo Gobierno seguir con licitación de 1,500 megavatios

La Ley Especial de Energía Eléctrica, aprobada en mayo de 2022, marcó un punto de inflexión en el sistema energético hondureño, con el objetivo de resolver los problemas estructurales del sector y reducir el impacto económico en el Estado y los usuarios, aseguran autoridades del sector energético.

Erick Tejada, gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministro de Energía, dio esta mañana una conferencia en Casa Presidencial sobre los “cambios y logros en materia de energía”.

Tejada aseguró que uno de los cambios más relevantes de la ley fue la modificación en el esquema de pago a los generadores, sustituyendo el pago fijo de potencia. “Este ajuste redujo la tarifa de 10.39 a 8.78 lempiras, lo que ha representado un ahorro acumulado de 820 millones de lempiras en cuatro años”.

Otro pilar fundamental, para el ministro de Energía, fue la política de subsidios dirigida a los hogares con un consumo menor a 150 kilovatios hora al mes, “lo que permitió que miles de familias, en promedio mes a mes, no pagarán energía eléctrica”.

En cuatro años, el Estado erogó 7,750 millones de lempiras en subsidios, mientras que el subsidio directo a la tarifa eléctrica representó 1,500 millones de lempiras.

Las autoridades señalaron que en 2023 y 2024, las olas de calor provocaron una sequía severa, especialmente en 2024. Ante este escenario, la decisión presidencial fue subsidiar la tarifa para evitar incrementos en el costo de la energía, “logrando mantenerla estable durante el último trimestre y alcanzar una reducción cercana al 28%”, agregó el ministro a los presentes en la comparecencia.