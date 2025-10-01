La UNAH regresa al ranking de las mejores universidades de América Latina

Tegucigalpa, Honduras

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha vuelto a reclamar su lugar entre las mejores instituciones de educación superior de la región. Después de un año de ausencia que generó gran controversia, la máxima casa de estudios ha sido incluida nuevamente en el prestigioso QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026, reafirmando su liderazgo en el país.

La noticia llega tras la polémica que se desató el año anterior, cuando la universidad no apareció en el informe, lo que provocó inquietud y debate entre estudiantes, docentes y la sociedad en general sobre la calidad y el rumbo de la institución. Este regreso no solo disipa las dudas, sino que también marca una victoria significativa para la administración actual y la comunidad universitaria.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, celebró el logro en un emotivo video, destacando que el resultado es una confirmación de que la universidad está en el camino correcto. "Hoy la historia nos da la razón. Estamos en el camino correcto para lograr la transformación que permitirá que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras siga siendo referente de la educación superior en el país y en la región centroamericana", expresó con orgullo.

Los Pilares del Éxito: Prestigio y Excelencia