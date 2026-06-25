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Hacen tercer intento para proteger colonias ceibeñas del caudaloso río Danto

Tras una década de promesas, inicia la reparación del bordo de contención en el río Danto para proteger el sector oeste de La Ceiba

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 14:13 -
  • Carlos Molina
Hacen tercer intento para proteger colonias ceibeñas del caudaloso río Danto

La obra contempla muros de contención, escollera y gaviones para proteger a unas diez colonias vulnerables, entre ellas El Edén, Sitrafa, Sitramedhys y Villa Los Pinos.
La Ceiba, Atlántida

Una espera de más de diez años ha llegado a su fin para los habitantes del sector oeste de esta ciudad del litoral Atlántico.

El Gobierno central autorizó el inicio de los trabajos de reparación y mitigación en el bordo de contención del río Danto, un proyecto que busca proteger la vida y los bienes de miles de familias.

Durante más de una década, el Comité de Protección de Bordos exigió la ejecución de este proyecto de engavionado, luego de recibir únicamente promesas incumplidas en al menos dos intentos anteriores.

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La urgencia era evidente, ya que en las temporadas lluviosas el río aumenta su caudal de forma violenta y ocasiona severos daños estructurales en las viviendas ubicadas en sus riberas.

Nelson Espinal, presidente del Comité de Protección del Río Danto, se mostró optimista con el arranque de la obra.

Después de más de una década de reclamos y promesas incumplidas, las autoridades iniciaron los trabajos de reparación del bordo del río Danto para reducir el riesgo de inundaciones en el sector oeste de La Ceiba.

Después de más de una década de reclamos y promesas incumplidas, las autoridades iniciaron los trabajos de reparación del bordo del río Danto para reducir el riesgo de inundaciones en el sector oeste de La Ceiba.

"Ya habíamos solicitado este proyecto y finalmente nos están dando respuesta. Aquí se van a proteger unas diez colonias, entre ellas El Edén, la Sitrafa, Sitramedhys y Villa Los Pinos.

Este río, cuando llueve, representa una fuerte amenaza, pero con estos trabajos la zona va a quedar completamente protegida", destacó Espinal.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye 100 metros lineales de muro de contención, 200 metros de obra de escollera y 200 metros más de gaviones.

Se espera que los trabajos tengan una duración de tres meses, con el objetivo de finalizar la obra antes de que inicie la temporada fuerte de invierno.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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