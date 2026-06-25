Hacen tercer intento para proteger colonias ceibeñas del caudaloso río Danto

La Ceiba, Atlántida

Una espera de más de diez años ha llegado a su fin para los habitantes del sector oeste de esta ciudad del litoral Atlántico.

El Gobierno central autorizó el inicio de los trabajos de reparación y mitigación en el bordo de contención del río Danto, un proyecto que busca proteger la vida y los bienes de miles de familias.

Durante más de una década, el Comité de Protección de Bordos exigió la ejecución de este proyecto de engavionado, luego de recibir únicamente promesas incumplidas en al menos dos intentos anteriores.