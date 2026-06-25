Hacen tercer intento para proteger colonias ceibeñas del caudaloso río Danto

Una espera de más de diez años ha llegado a su fin para los habitantes del sector oeste de esta ciudad del litoral Atlántico.
El Gobierno central autorizó el inicio de los trabajos de reparación y mitigación en el bordo de contención del río Danto, un proyecto que busca proteger la vida y los bienes de miles de familias.
Durante más de una década, el Comité de Protección de Bordos exigió la ejecución de este proyecto de engavionado, luego de recibir únicamente promesas incumplidas en al menos dos intentos anteriores.
La urgencia era evidente, ya que en las temporadas lluviosas el río aumenta su caudal de forma violenta y ocasiona severos daños estructurales en las viviendas ubicadas en sus riberas.
Nelson Espinal, presidente del Comité de Protección del Río Danto, se mostró optimista con el arranque de la obra.
"Ya habíamos solicitado este proyecto y finalmente nos están dando respuesta. Aquí se van a proteger unas diez colonias, entre ellas El Edén, la Sitrafa, Sitramedhys y Villa Los Pinos.
Este río, cuando llueve, representa una fuerte amenaza, pero con estos trabajos la zona va a quedar completamente protegida", destacó Espinal.
El proyecto contempla una intervención integral que incluye 100 metros lineales de muro de contención, 200 metros de obra de escollera y 200 metros más de gaviones.
Se espera que los trabajos tengan una duración de tres meses, con el objetivo de finalizar la obra antes de que inicie la temporada fuerte de invierno.