L2,700 millones requiere Salud para pagar a nuevos empleados

También se requiere L1,913 millones para el salario de 7,561 empleados que se contrataron bajo los fondos BID y más de L220 millones para crear 576 nuevas plazas de médicos, enfermeras y microbiólogos para los hospitales y regiones sanitarias.

Matheu, comunicó que ha sostenido reuniones con algunos embajadores que hay en el país, de la Unión Europea, G16 y con los Estados Unidos, para obtener apoyo financiero, “aquí no hay dinero, pero yo no me voy a quedar de manos amarradas, tengo que tener la autorización de la señora presidenta para obtener esos préstamos a través de la secretaria de finanzas”, indicó.

Agregó que espera que los diputados lo apoyen para sacar a flote a la entidad.

El 60% restante del montó que Salud necesita es para cubrir el pago de algunos servicios, como la compra de oxigeno, la adquisición de medicamentos, pagar el suministro de energía, pago al servicio de hemodiálisis, entre otros gastos, dio a conocer el funcionario a los parlamentarios.

Expresó que revisarán los hospitales móviles que no están en funcionamiento y se enviarán a zonas postergadas del país para cubrir las necesidades de salud de la población que no tiene acceso.

Apoyo

El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, señaló que la situación en la Secretaría es caótica; no obstante apoyarán al ministro para en las acciones para mejorar la crisis financiera.

“Tendremos que ver de dónde sacamos el dinero y lo más probable es que tengamos que recurrir a endeudamiento , por que no le veo posibilidad en este momento a muy corto plazo que podamos sacar. Si no le inyectamos dinero a la secretaría de Salud se van a paralizar los hospitales y la atención y esos nos puede ocasionar serios problemas con la vida de los pacientes”, dijo.