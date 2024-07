Kerin Arita limpiará la carretera desde Ocotepeque hasta Choluteca

“Me fui a finales de año, me acuerdo de que me agarró mi cumpleaños en enero a bordo del tren, al final solo estuve trabajando un año. Me regresé y seguí como comerciante, también he sido motorista de las Naciones Unidas, hemos hecho de todo”, recordó

El ahora empresario reveló que tuvo la oportunidad de convertirse en ciudadano norteamericano, pero rechazó esa propuesta porque su intención era regresarse y emprender en su propio negocio.

En uno de sus viajes, el nombre de las botas “Pueblo Viejo” marcó un antes y después para explotar un nicho no explorado en su vida, con un par de botas importadas después de venderlas en Honduras supo el camino a seguir.

“A mí hasta me decían los otros cipotes ‘Pueblo Viejo’, es que vendía a los pasajeros de buses y andaba unas botas de esa marca Pueblo Viejo, muchos se preguntaban como alguien que vendía jugos andaba esos zapatos, recordó entre risas”, relató.

Después de superar grandes obstáculos financieros, hipotecas, créditos y adquirir experiencia en México y Guatemala, más las décadas de aprendizaje logró montar un negocio diseñado para vivir 100 años.

Aunque el entrevistado garantizó que no tiene dinero y no lo tiene todo, tampoco nada le falta gracias al pequeño emprendimiento que con esfuerzo se volvió internacional y lo llevó brindar capacitaciones en universidades, exponer sus ideas y pláticas de negocios con diseñadores como Paolo Paponi y otros diseñadores de marcas como Louis Vuitton, Fendi, Gucci y Prada.

Con el respaldo de ofrecer productos de calidad, elaborados bajo un alto diseño, su marca Kerin Boots es utilizada por artistas como Alfredo Ríos “El Komander”, el exvocalista de la Trakalosa de Monterrey, Allan Mora, la Banda Ms y Christian Nodal, entre otros.