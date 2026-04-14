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Juramentan a Humberto López Villamil como embajador de Honduras en Costa Rica

Honduras juramentó a Humberto López Villamil como embajador en Costa Rica, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre ambos países.

Juramentan a Humberto López Villamil como embajador de Honduras en Costa Rica

Humberto López Villamil Ochoa en el momento que es juramentado.
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó este martes a Humberto López Villamil Ochoa como nuevo embajador de Honduras en Costa Rica, en un acto oficial encabezado por la canciller Mireya Agüero.

Durante la ceremonia, el diplomático expresó que asume el cargo con “gran honor y responsabilidad”, destacando su compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Honduras y el país vecino centroamericano.

Las relaciones entre Honduras y Costa Rica se han caracterizado por una histórica hermandad regional, así como por una estrecha colaboración en áreas estratégicas como la seguridad, el comercio y la cooperación técnica, elementos que ambas naciones buscan seguir consolidando.

Desde la Cancillería se destacó que el nombramiento de López Villamil apunta a robustecer y profesionalizar el servicio exterior hondureño, con miras a impulsar una agenda bilateral que favorezca el desarrollo económico y la integración regional.

Se espera que el nuevo embajador asuma en los próximos días sus funciones en territorio costarricense, donde dará continuidad a los esfuerzos diplomáticos orientados a estrechar los lazos entre ambos países.

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Redacción La Prensa
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