Reinician juicio contra Susette Atuán Rojas por caso de “Empresas fachadas” del IHSS

Tegucigalpa, Honduras

La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción desarrolla la repetición del juicio en la causa instruida contra Susette Atuán Rojas, acusada en el caso denominado “Empresas fachadas” del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). “Atuán Rojas ya había enfrentado juicio en 2018 por los mismos hechos, resultando absuelta”, explicó Lucía Villars, vocera del Poder Judicial. Para este caso, Rojas fue detenida el 22 de septiembre de 2015.

No obstante, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación, y fue la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia la que ordenó repetir el juicio, al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad penal. A las 9:20 am de este miércoles llegó a los tribunales con un semblante tranquilo, usando un pantalón y camisa beige. Se defiende en libertad. Al llegar, ingresó directamente al baño de mujeres, donde permaneció por unos 15 minutos. A la prensa se le prohibió tomar fotografías. Según el expediente judicial, las investigaciones señalan transferencias de dinero que la acusada no pudo justificar. En su momento, este elemento fue considerado insuficiente para dictar una condena, pero ahora será analizado por un nuevo tribunal tras reiniciarse el proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La abogada Susette Atuán Rojas fue capturada en la colonia Altos de Miraflores y es prima de Mario Zelaya, exdirector del IHSS, condenado a 31 años de prisión por el desfalco millonario a esa institución.

De acuerdo con las investigaciones, Atuán Rojas habría recibido alrededor de 10 millones de lempiras a través de Sumided, una de las llamadas “empresas de maletín” utilizadas para defraudar al Seguro Social mediante contratos fraudulentos. Se le acusa de haber recibido un cheque por 1.3 millones de lempiras de parte de Sumided. Entre 2010 y 2013, la abogada trabajó como asistente de Mario Zelaya en la Dirección Ejecutiva del IHSS y, posteriormente, como auxiliar en el Departamento de Recursos Humanos, hasta su salida en abril de 2015.