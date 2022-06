Juez Kevin Castel ordena proteger material confidencial en caso contra Juan Orlando Hernández

El juez Castel determinó que “el material de divulgación designado como material protegido o material delicado no será divulgado por el acusado o su abogado , incluido cualquier abogado sucesor, excepto como se establece en este documento, y será utilizado por la defensa únicamente para fines de defensa. este caso”.

El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel , ordenó en las últimas horas proteger la información confidencia l en el proceso judicial incoado al exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández , a fin de no entorpecer las investigaciones.

Ordena que “la defensa no publicará ningún material protegido o material delicado en ningún sitio de Internet o sitio de red al que tengan acceso personas que no sean las partes del presente, y no divulgará ningún material protegido o material delicado a los medios de comunicación o a terceros, excepto en los casos establecidos”.