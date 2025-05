Iván Velásquez, gerente de Koriun, dice que tiene orden de captura y bloquean bulevar

Choloma, Cortés

"Socios, les hago saber que mi persona tiene orden de captura. Me comunicaron que al retirar el dinero de las agencias de banco. Yo seré capturado y privado de libertad. Lo cual les pido que si esto pasa. Recuerden que luché contra todo para no quedar mal a ninguno de usted como socios. Si cuento con su apoyo. Pido que me ayude en su protección. En los retiros de dinero que tengo pendientes por hacer. Yo preso no puedo hacer nada", es el mensaje íntegro que les mandó Velásquez.

"Socios, les hago saber que hay una orden de captura en contra de mi persona", fue el mensaje que Velásquez mandó a un grupo en el que tiene más de 4,000 personas.

Luego de ello, se tomaron el bulevar de Choloma en ambos carriles. "Con Iván en la cárcel, quien nos va a devolver el dinero", dijo de uno de los perjudicados.

La Policía negó que exista tal orden de captura. "Ese señor tiene de mentira en mentira a la gente desde hace cuatro días. Le dice a la gente que lo tiene capturado la policía y eso es mentira", informó un vocero Rivera.

"Tenemos un convoy para coordinar la entrega del dinero y él nunca se presentó y ahora manda un mensaje. Ese señor los está manipulando", agregó.