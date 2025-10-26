Isiñeni Ocón gana primer lugar en concurso nacional de oratoria 2025

El Progreso

El Premio Nacional de Oratoria, patrocinado por Junior Achievement Honduras y Chevron a través de su marca Texaco, fue otorgado a Isiñeni Christ Ocón Rivera, estudiante del Instituto Eduardo Hernández Chévez de El Progreso, Yoro.

La joven progreseña de 16 años, amante de la lectura juvenil, que quiere estudiar Ciencias de la Educación y Relaciones Internacionales, se ganó una beca universitaria valorada en 10,000 dólares.

Este año, el concurso llevaba como tema “El Potencial de la Juventud: ¿Cómo los jóvenes pueden transformar el futuro de Honduras?, en el que participaron 12 finalistas de colegios públicos de todo el país.

El evento se llevó a cabo el jueves 23 de octubre de 2025 en Expocentro de San Pedro Sula, donde reconocidas personalidades integraron el jurado calificador, entre ellos el escritor hondureño Julio Escoto, Daniel Menjívar, subcampeón mundial de debate, José Bográn, escritor y catedrático universitario, y la máster y catedrática Iris Ramírez.

“La oportunidad que nos brindan JA Honduras y Chevron a través de su marca Texaco es única, expresarnos con la oratoria sobre un tema tan fundamental como el potencial de la juventud. Mi familia y yo estamos muy agradecidos por el premio”, comentó Isiñeni Ocón.

En su discurso Isiñeni Ocón, puntualizó tres pasos para que los jóvenes puedan cambiar el futuro de Honduras: paso uno, la conciencia de lo importante que es fortalecer la familia para que los jóvenes alcancen su potencial; paso dos, la educación y, en el camino de esta, encontrar nuestro talento es fundamental para que tengan sentido nuestras vidas y así aportar a la sociedad; y paso tres, la autogestión de nuestro tiempo, utilizando nuestros dispositivos para desarrollar nuestro talento y no permitir que nos dominen.

Agregó que “la experiencia desde la preparación de mi discurso, subirme al escenario y expresarlo, hasta lograr el primer lugar llevándome a esta beca, es un impacto positivo para mí y toda mi familia”.

“Yo quisiera que el gobierno promoviera concursos como este en cada departamento de Honduras con la posibilidad de alcanzar becas universitarias completas”, dijo la joven ganadora, quien forma parte del coro juvenil de la catedral Las Mercedes.