  1. Inicio
  2. · Honduras

Investigaciones aclaran causa del encallamiento del yate de Galaxy Wave en La Ceiba

El yate Tropical encalló en la bocana del muelle de cabotaje de La Ceiba, pero una inspección subacuática descartó problemas de profundidad o dragado.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:00 -
  • Carlos Molina
Investigaciones aclaran causa del encallamiento del yate de Galaxy Wave en La Ceiba

Objeto metálico que provocó la obstrucción del yate de Galaxy Wave en La Ceiba.

La Ceiba, Honduras. Tras una serie de inspecciones e investigaciones subacuáticas en la bocana del muelle de cabotaje de esta ciudad, las autoridades y el personal especializado descartaron que el encallamiento del yate Tropical, perteneciente a la empresa Galaxy Wave, haya sido ocasionado por la poca profundidad o por problemas de dragado en la zona.

El incidente ocurrió la tarde del martes, cuando el yate Tropical cubría su ruta habitual desde Roatán hacia La Ceiba. En el momento del percance, tanto el capitán y la tripulación como los pasajeros a bordo y el personal de tierra en la terminal marítima reportaron haber escuchado un fuerte estruendo.

Este miércoles, un equipo de buzos se sumergió en el punto del percance para evaluar la situación. Durante la inspección, los buzos confirmaron que una de las hélices (propelas) del yate se encontraba completamente atascada en un tubo de gran tamaño sumergido en la bocana. Durante la jornada de hoy, los buzos lograron extraer y sacar a flote el objeto metálico que provocó la obstrucción.

Con bombas achicadoras intentan sacar ferry que encalló en muelle de La Ceiba

Cabe destacar que todos los pasajeros y sus pertenencias fueron desembarcados de manera segura y sin mayores inconvenientes. Ninguna persona resultó lesionada durante la evacuación.

Personal especializado realizó labores subacuáticas para determinar las causas del encallamiento de la embarcación.

Personal especializado realizó labores subacuáticas para determinar las causas del encallamiento de la embarcación.

El percance ocurrió la tarde del martes, cuando el Tropical Wave regresaba de Roatán e intentaba ingresar al muelle de cabotaje de La Ceiba. Las primeras indagaciones apuntaron a que la embarcación habría quedado atrapada en un banco de arena, aunque las autoridades mantenían abierta la investigación.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias