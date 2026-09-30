Investigaciones aclaran causa del encallamiento del yate de Galaxy Wave en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Tras una serie de inspecciones e investigaciones subacuáticas en la bocana del muelle de cabotaje de esta ciudad, las autoridades y el personal especializado descartaron que el encallamiento del yate Tropical, perteneciente a la empresa Galaxy Wave, haya sido ocasionado por la poca profundidad o por problemas de dragado en la zona.

El incidente ocurrió la tarde del martes, cuando el yate Tropical cubría su ruta habitual desde Roatán hacia La Ceiba. En el momento del percance, tanto el capitán y la tripulación como los pasajeros a bordo y el personal de tierra en la terminal marítima reportaron haber escuchado un fuerte estruendo.

Este miércoles, un equipo de buzos se sumergió en el punto del percance para evaluar la situación. Durante la inspección, los buzos confirmaron que una de las hélices (propelas) del yate se encontraba completamente atascada en un tubo de gran tamaño sumergido en la bocana. Durante la jornada de hoy, los buzos lograron extraer y sacar a flote el objeto metálico que provocó la obstrucción.