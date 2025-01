Se instala la cuarta legislatura 2025 en el Congreso Nacional

La cuarta legislatura inició sin clausurar el cierre del período de sesiones ordinarias de 2024, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El artículo 1 de la normativa establece: “El Congreso Nacional se reunirá en la capital de la república en sesiones ordinarias, el 25 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria y clausurará sus sesiones el 31 de octubre del mismo año”. En septiembre de 2024, los diputados aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias hasta este 24 de enero; sin embargo, debido a la falta de acuerdos entre las bancadas políticas, desde el pasado 17 de diciembre los congresistas no han vuelto a sesionar.

“Libre, sin explicaciones e interpretación que implementan ellos, el año pasado no se hizo decreto de la legislatura y este año tampoco lo van a hacer, o sea, a ellos no les interesan los procedimientos, ni la ley y no respetan absolutamente nada, ni la Ley Orgánica del Congreso, ni la Constitución”, dijo Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional.

El diputado liberal Rumy Bueso dijo que “no es legal iniciar una legislatura sin cerrar la anterior”.