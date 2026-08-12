IHSS cambia horario: ventanillas de admisión, farmacia y laboratorio abrirán a las 6:00 am

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Rocío Moreno, portavoz del IHSS, explicó que durante aproximadamente un año se implementó como prueba piloto la apertura de las puertas a las 5:00 de la mañana, con el objetivo de atender a los derechohabientes que llegaban desde horas muy tempranas.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ) anunció una modificación en el horario de apertura de sus ventanillas de atención en los diferentes centros del país.

Sin embargo, la institución decidió modificar nuevamente el horario debido a que los pacientes estaban llegando incluso desde las 2:00 de la madrugada para hacer fila y permanecían expuestos a la intemperie durante varias horas.

Moreno informó que a partir del nuevo horario, las ventanillas de admisión, farmacia y laboratorio abrirán a las 6:00 de la mañana. La medida busca evitar que los pacientes tengan que madrugar excesivamente para recibir atención.

La portavoz reconoció que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el IHSS es la falta de médicos especialistas.

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Explicó que algunos profesionales se encuentran incapacitados por enfermedad, otros están de vacaciones y algunos han solicitado permisos para continuar con su formación profesional.

Esta situación ha provocado dificultades para asignar citas y ha generado inconformidad entre los derechohabientes, quienes aseguran que en algunos casos deben llegar de madrugada para intentar conseguir un cupo y, aun así, pueden encontrarse con que ya no hay disponibilidad médica.

Moreno señaló que el IHSS trabaja en la apertura de las agendas para que los pacientes puedan acudir con una cita previamente asignada y así evitar que tengan que permanecer durante horas haciendo fila. Indicó que la agenda correspondiente a agosto ya fue ocupada y actualmente se están habilitando citas para septiembre.

Informó que el Seguro Social está recibiendo currículums de médicos especialistas interesados en incorporarse a la institución, debido al déficit de profesionales que existe tanto en el IHSS como en otras áreas del sistema sanitario del país.

Moreno aseguró además que se revisarán casos específicos de pacientes que denuncian retrasos en sus atenciones y procedimientos quirúrgicos.

Según explicó, algunos de estos casos serán remitidos a la gerencia para determinar las razones por las que todavía no han sido atendidos.

Con la nueva disposición, el IHSS pretende que los derechohabientes ya no tengan que llegar en horas de la madrugada para intentar obtener atención, mientras se trabaja en ampliar la disponibilidad de citas y reforzar el personal médico.