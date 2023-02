“Si no me hubiera ido con mi niño lo tuviera conmigo”: madre de menor muerto en accidente en México

“Si no me hubiera ido con mi niño lo tuviera conmigo, no sé por qué no pude alcanzarlo”, lamentó en medio del llanto Darling Yajaira Montufar García, madre del pequeño Óscar David López Montufar (de 12 años), quien murió en un accidente vehicular en Nuevo León, México.

El accidente en el que murieron las 14 personas ocurrió la noche del martes. La camioneta en la que viajaban los migrantes, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca, fue encontrada sumergida en un canal en Santa María Pesquería, Nuevo León.

Los cadáveres estaban en estado de descomposición. Cancillería informó que eran tres hondureños los muertos; pero luego rectificó que era uno.

A Darling Yajaira le notificaron que su hijo había muerto en el accidente, ella desconocía el paradero de su pequeño, pues el lunes perdió contacto con él.

La madre del niño, quien es originaria de Santa Cruz de Yojoa, contó que su hijo es el mayor de tres hermanos y decidió emprender el viaje en busca del sueño americano la semana pasada.