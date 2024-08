Hondureños consumen menos alcohol, pero muchos mueren de cirrosis

En San Pedro Sula, Saúl López, un fotógrafo que ha trabajado en el parque central por décadas, es testigo del devastador impacto del alcoholismo en su gremio. Según relata, varios de sus colegas han fallecido debido al consumo excesivo de alcohol.

“Ramírez, un colega mío, murió hace dos años. Tenía como 45 años y llevaba muchos años bebiendo. Antes de morir, tenía el abdomen inflado, él solo bebía, ni comía. Dejó de trabajar porque ya no podía caminar”, dijo López.

López, quien hoy tiene 70 años, igualmente comenzó a beber a los 15. A pesar de no haber desarrollado cirrosis, ha sentido “pasos de animal grande”, dice, poque ha visto cómo muchos de sus amigos sucumbieron a esta enfermedad.

“Yo ya no bebo porque he visto morir a muchos amigos de cirrosis. Las personas que beben todos los días desarrollan cirrosis, y en Honduras mueren porque no le dan importancia y la mayoría son personas pobres que no buscan un médico o un hospital”, afirmó.

El aumento de enfermedades hepáticas en Honduras, no solo las asociadas al alcohol, ha impulsado la creación de iniciativas para abordar este problema de salud pública que ha sido invisibilizado. En 2022, surgió en Tegucigalpa la Fundación Hondureña para la Salud Hepática (Funhepa), una organización dedicada a la prevención y tratamiento de enfermedades hepáticas.

Desde su fundación, Funhepa ha salvado a numerosos pacientes que enfrentan problemas hepáticos por medio de apoyo permanente tanto en la prevención como en el tratamiento médico.

“Funhepa orienta a las personas a prevenir las enfermedades hepáticas y también ayuda a los pacientes con problemas económicos a facilitar los análisis de laboratorio, descuentos en compras de medicamentos y atención médica con especialistas”, explicó Melisa Hernández, coordinadora de la fundación, quien dice que han visto un aumento en el número de persoans con enfermedades epáticas causadas por “alcoholismo, mala alimentación y otros factores”.

A criterio de Hernández, la creación de Funhepa representa un paso importante en la lucha contra las enfermedades hepáticas en Honduras, pero es necesario un mayor esfuerzo a nivel nacional para combatir el aumento de la cirrosis y otras complicaciones de salud relacionadas con el alcohol.