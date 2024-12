Coronel Ramiro Muñoz: “Se debe usar fuerza cuando reos infringen la ley”

No ha pedido ascenso al grado de general de brigada en las Fuerzas Armadas , pero “si alguien considera que he hecho un trabajo correcto y piensa que es así, bienvenido sea”, dijo el coronel Ramiro Fernando Muñoz , tras ser denunciado de violentar los derechos humanos de los presos.

Argumentó que la fuerza es una medida que puede considerarse en todo el mundo cuando los privados infringen las normas. “Si alguien se gana un toletazo, es algo que sucederá en cualquier parte del mundo si no respetan la ley en el presidio”.

En conferencia de prensa preguntó: “¿Por qué nos vamos a preocupar nosotros si no violentamos la ley? Mire, yo no pedí que me asciendan aquí o allá, alguien lo destinó. Yo no lo he andado pidiendo a nadie. Entonces si alguien considera que he hecho un trabajo correcto y piensa que es así, bienvenido sea”.