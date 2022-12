Ponen en venta otra vez caballos de Juan Orlando Hernández

Mientras Juan Orlando Hernández está recluido en una fría cárcel de Nueva York, Estados Unidos, sus propiedades en Honduras están en manos del Estado, otras en suspenso y, por ejemplo, sus caballos, cambiando de dueño.

Víctor Hugo Romero, diputado suplente del Partido Libre por Copán y hermano de Evelio Romero, un hombre que adquirió la mayoría de los caballos que eran propiedad del expresidente (2014-2022), detalló ayer, miércoles, que los animales están siendo vendidos por su familiar, a escasos meses de haberlos adquirido mediante subastas directamente con la Oabi.

Regístrese aquí para acceder a LA PRENSA Premium

Romero amplió diciendo que los equinos fueron “recuperados de la muerte” por su hermano, arguyendo que se encontraban en mal estado de salud.

“Ya se están vendiendo, uno no los puede mantener. Tenes que sacar por lo menos el dinero que diste, o sea, no podes sostenerlos. Me dijo mi hermano que ya había vendido como unos cinco caballos potros, de los que iban delgadones, que se están dando baratos porque si no se iban a morir”, expresó el político copaneco. No precisó los precios específicos de los caballos en venta.

En entrevista con LA PRENSA, el congresista habló sobre el monto pagado por los caballos, algo que no quiso dar el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Jorge Gonzáles.

“Esos caballos fueron adquiridos en un millón doscientos mil en total entre la compra y lo que se les invirtió, según me dijo mi hermano, algunos caballos estaban castrados y no servían para concursos. Si los caballos no los vende la Oabi se hubieran muerto”, cerró.