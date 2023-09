Carlos Estrada pone a disposición su cargo tras polémica detención

En las próximas horas, la mandataria hondureña tendrá que tomar una decisión sobre aceptar o no la renuncia del joven funcionario y se está a la expectativa si será nombrado en otro cargo de menor jerarquía dentro del aparato estatal.

Estrada manifestó que “tres policías de la patrulla 460 de la Policía Nacional, de manera violenta me sacaron del vehículo en el cual me encontraba estacionado. Fui esposado y una vez inmovilizado, recibí patadas en el piso. Les reclamé por la forma errada de su proceder pero no escucharon razones”.