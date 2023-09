Subsecretario de Prensa del Gobierno es detenido por conducir supuestamente ebrio

El subsecretario de Prensa del Gobierno de Honduras reaccionó este martes en X (antes Twitter) a la detención: "Falso. El día de ayer tres policías de la patrulla 460 de la Policía Nacional, de manera violenta me sacaron del vehículo en el cual me encontraba estacionado. Fui esposado y una vez inmovilizado, recibí patadas en el piso. Les reclamé por la forma errada de su proceder pero no escucharon razones. Me encuentro bien, y agradezco los mensajes de solidaridad. Vamos a seguir nuestra labor de denuncia".