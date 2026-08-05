Sector privado plantea al Gobierno una agenda para impulsar el turismo en Copán Ruinas

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa fue expuesta durante una reunión en Casa Presidencial, donde empresarios del rubro turístico dieron a conocer los principales objetivos del plan, enfocado en consolidar a Copán Ruinas como uno de los principales destinos patrimoniales de Centroamérica y reforzar su proyección internacional.

Una comisión del sector privado de Copán Ruinas presentó al presidente Nasry Asfura la Agenda Turismo Copán 2026-2030, un documento que reúne una serie de propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo turístico, económico y cultural del occidente de Honduras.

Según lo planteado por los representantes empresariales, la agenda está estructurada en cinco ejes estratégicos: infraestructura y conectividad, fortalecimiento institucional, promoción del destino, desarrollo del talento humano y facilitación fronteriza. Con estas acciones se pretende mejorar la competitividad turística de la zona y atraer una mayor inversión.

Durante el encuentro también se presentó un diagnóstico sobre las necesidades del sector y una hoja de ruta con proyectos considerados prioritarios para los próximos años, entre ellos el mejoramiento de la red vial y el fortalecimiento de la conectividad aérea hacia el occidente del país.

Los empresarios señalaron que el desarrollo de estas obras tendría un impacto que trascendería a Copán Ruinas, al facilitar el acceso a otros municipios y departamentos de la región occidental, además de favorecer el comercio y la actividad económica.

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La comisión sostuvo que la ejecución de la agenda requerirá la participación coordinada del Gobierno, la empresa privada, la municipalidad y organismos de cooperación internacional para garantizar la viabilidad de los proyectos planteados.

Asimismo, los representantes del sector manifestaron su disposición de acompañar las acciones que permitan fortalecer la oferta turística de Copán Ruinas, considerada una de las zonas con mayor potencial por su riqueza arqueológica, histórica y cultural.

Por su parte, el presidente Nasry Asfura expresó que su administración respaldará las iniciativas orientadas a fortalecer el turismo como un sector generador de empleo y crecimiento económico.

El mandatario indicó que el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y el sector privado será clave para impulsar proyectos de infraestructura, preservar el patrimonio cultural y ampliar las oportunidades de desarrollo en las distintas regiones del país.

La Agenda Turismo Copán 2026-2030 busca servir como una guía para coordinar inversiones y acciones que contribuyan al posicionamiento de Copán Ruinas como un destino de referencia en la región, además de dinamizar la economía del occidente hondureño mediante el turismo.