Sancionarán a ocho alcaldías que no rindieron cuentas

Tegucigalpa

El 97% de las 298 alcaldías; es decir, 290, cumplieron con la presentación del Informe de Rendición de Cuentas Anual Acumulado correspondiente a 2023; las ocho restantes enfrentarán sanciones.

La Gerencia de Auditoría del Sector Municipal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) registró, además, que 34 mancomunidades y nueve empresas municipales cumplieron en tiempo y forma con la presentación del citado informe.

Las ocho municipalidades que no rindieron cuentas ante el TSC son El Triunfo (Choluteca), San Antonio de Flores (El Paraíso), Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna (Gracias a Dios), Gracias (Lempira), Silca (Olancho) y Langue (Valle). Por no cumplir con ese formalismo ante el ente contralor del Estado, la Secretaría de Gobernación y Justicia se abstendrá de tramitar las transferencias del segundo trimestre del año 2024 y las que estén pendientes del primer trimestre a las alcaldías que no hayan cumplido con ese requisito.

Además, se iniciará el procedimiento administrativo de sanción a las que no hayan cumplido con el envío del informe 2023.