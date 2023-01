Exalcalde de Talanga se defenderá en libertad

La Sala Constitucional de la Corte Suprema admitió un recurso de amparo en favor del exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, que le permite defenderse en libertad de los cargos.

“La Sala Constitucional por unanimidad determinó que no podía estar cumpliendo prisión preventiva porque no existen las condiciones para que pueda ser atendido en ese centro penal”, informó el abogado Marlon Duarte, defensor del ex jefe edilicio nacionalista.

El 18 de octubre de 2021, Avilés fue detenido junto a su esposa, la diputada Nancy Santos, por supuestos vínculos con el lavado de dinero por un monto superior a los L367 millones.

Por esta razón se les aseguraron 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles, bienes que fueron asegurados por la Oabi.