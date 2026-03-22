El presidente Nasry Asfura recibirá este domingo a Kristi Noem en Casa Presidencial

Tegucigalpa

El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, recibirá este día a la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, en la sede del Poder Ejecutivo.

Durante el encuentro, ambos abordarán temas estratégicos relacionados con el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la gestión de flujos migratorios, entre otros puntos de interés binacional.

La visita de Noem a Honduras forma parte de la gira que se llevará a cabo por los doce países que participaron en la reciente cumbre con el presidente Donald Trump en Florida, Estados Unidos, y que forman parte del Escudo de las Américas.

El encuentro está programado para que se realice en horas de la tarde de hoy domingo. El ambiente en las afueras de Casa de Gobierno es con relativa tranquilidad, con tráfico vehicular fluido.

Las medidas de seguridad se han incrementado, donde permanecen alrededor de una docena de efectivos de la Guardia de Honor Presidencial y miembros de la Policía Nacional.