Ellos son los embajadores nombrados en la administración de Nasry Asfura

A menos de dos meses de haber asumido el poder, el gobierno del presidente Nasry Asfura comenzó a mover sus fichas en el servicio exterior con el nombramiento de cuatro nuevos embajadores en países clave del continente americano, lo que perfila una reconfiguración de su estrategia diplomática.
Uno de los movimientos más relevantes es el retorno de Roberto Flores Bermúdez a la embajada de Honduras en Estados Unidos, cargo que ya había ocupado anteriormente. Su designación lo coloca nuevamente al frente de la misión en Washington, considerada una de las más estratégicas por su peso político, económico y migratorio.
Flores Bermúdez asume con la tarea de sostener la relación bilateral, en un contexto en el que temas como la migración, la inversión y la cooperación continúan marcando la agenda entre ambos países. Su experiencia en el servicio exterior fue uno de los factores determinantes para su elección.
🇭🇳🤝🏼🇺🇸 | La Canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este día a Roberto Flores Bermúdez como nuevo Embajador de Honduras ante los Estados Unidos de América, en un acto oficial que reafirma el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.... pic.twitter.com/1Uz4m7QJcU— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) February 27, 2026
En paralelo, la Cancillería, dirigida por Mireya Agüero, juramentó a Rosa de Lourdes Paz Haslam como embajadora en Chile. Su perfil está vinculado a la gestión pública, tras haber ocupado cargos como delegada presidencial y directora del programa Ciudad Mujer.
🇭🇳🤝🇨🇱 | 𝗖𝗮𝗻𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗿𝗲𝘆𝗮 𝗔𝗴ü𝗲𝗿𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 17, 2026
En el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Chile, la... pic.twitter.com/T3G6XaF1mq
Otro de los nombramientos que ha generado atención es el de Rosa Elena Lobo Juárez como embajadora en Guatemala. Hija del expresidente Porfirio Lobo Sosa, su designación se produce en medio de cuestionamientos recurrentes sobre la presencia de figuras vinculadas a círculos políticos tradicionales dentro del servicio exterior.
Guatemala representa un socio histórico para Honduras, con una relación marcada por la integración regional y el intercambio comercial, por lo que su representación diplomática resulta clave en la agenda bilateral.
En el caso de Nicaragua, el designado es Francisco Zepeda Andino, un funcionario con amplia trayectoria que ha ocupado cargos en áreas de seguridad y defensa, además de haber sido embajador en países como México, Israel, El Salvador y Taiwán.
Su perfil técnico y experiencia internacional apuntan a mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno nicaragüense, en una relación que históricamente ha requerido un manejo diplomático cuidadoso.
🇭🇳🤝🇳🇮 | 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗮𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 17, 2026
La Canciller Mireya Agüero juramentó a Francisco Zepeda Andino como Embajador de Honduras ante la República de Nicaragua, quien asumirá sus funciones... pic.twitter.com/tILiyQle1m
Estos nombramientos reflejan las primeras decisiones del gobierno en materia internacional, con una combinación de figuras de carrera, perfiles políticos y rostros ligados a administraciones anteriores. La apuesta, según analistas, será traducir estas designaciones en resultados concretos en temas sensibles como migración, cooperación y desarrollo.