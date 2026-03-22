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Ellos son los embajadores nombrados en la administración de Nasry Asfura

En medio de un reordenamiento de su política exterior, la administración de Nasry Asfura ha designado, en menos de dos meses, representantes en Estados Unidos, Chile, Guatemala y Nicaragua

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 11:44 -
  • Agustín Lagos
Ellos son los embajadores nombrados en la administración de Nasry Asfura

Mireya Agüero junto a Rosa de Lourdes Paz Haslam como Embajadora de Honduras ante la República de Chile.

 Foto cortesía: Cancillería Honduras
Tegucigalpa, Honduras

A menos de dos meses de haber asumido el poder, el gobierno del presidente Nasry Asfura comenzó a mover sus fichas en el servicio exterior con el nombramiento de cuatro nuevos embajadores en países clave del continente americano, lo que perfila una reconfiguración de su estrategia diplomática.

Uno de los movimientos más relevantes es el retorno de Roberto Flores Bermúdez a la embajada de Honduras en Estados Unidos, cargo que ya había ocupado anteriormente. Su designación lo coloca nuevamente al frente de la misión en Washington, considerada una de las más estratégicas por su peso político, económico y migratorio.

Flores Bermúdez asume con la tarea de sostener la relación bilateral, en un contexto en el que temas como la migración, la inversión y la cooperación continúan marcando la agenda entre ambos países. Su experiencia en el servicio exterior fue uno de los factores determinantes para su elección.

En paralelo, la Cancillería, dirigida por Mireya Agüero, juramentó a Rosa de Lourdes Paz Haslam como embajadora en Chile. Su perfil está vinculado a la gestión pública, tras haber ocupado cargos como delegada presidencial y directora del programa Ciudad Mujer.

Otro de los nombramientos que ha generado atención es el de Rosa Elena Lobo Juárez como embajadora en Guatemala. Hija del expresidente Porfirio Lobo Sosa, su designación se produce en medio de cuestionamientos recurrentes sobre la presencia de figuras vinculadas a círculos políticos tradicionales dentro del servicio exterior.

Guatemala representa un socio histórico para Honduras, con una relación marcada por la integración regional y el intercambio comercial, por lo que su representación diplomática resulta clave en la agenda bilateral.

Kristi Noem arriba a Casa Presidencial para reunión con Nasry Asfura

En el caso de Nicaragua, el designado es Francisco Zepeda Andino, un funcionario con amplia trayectoria que ha ocupado cargos en áreas de seguridad y defensa, además de haber sido embajador en países como México, Israel, El Salvador y Taiwán.

Su perfil técnico y experiencia internacional apuntan a mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno nicaragüense, en una relación que históricamente ha requerido un manejo diplomático cuidadoso.

Estos nombramientos reflejan las primeras decisiones del gobierno en materia internacional, con una combinación de figuras de carrera, perfiles políticos y rostros ligados a administraciones anteriores. La apuesta, según analistas, será traducir estas designaciones en resultados concretos en temas sensibles como migración, cooperación y desarrollo.

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Redacción web
Agustín Lagos

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