Ellos son los embajadores nombrados en la administración de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras

A menos de dos meses de haber asumido el poder, el gobierno del presidente Nasry Asfura comenzó a mover sus fichas en el servicio exterior con el nombramiento de cuatro nuevos embajadores en países clave del continente americano, lo que perfila una reconfiguración de su estrategia diplomática.

Uno de los movimientos más relevantes es el retorno de Roberto Flores Bermúdez a la embajada de Honduras en Estados Unidos, cargo que ya había ocupado anteriormente. Su designación lo coloca nuevamente al frente de la misión en Washington, considerada una de las más estratégicas por su peso político, económico y migratorio.

Flores Bermúdez asume con la tarea de sostener la relación bilateral, en un contexto en el que temas como la migración, la inversión y la cooperación continúan marcando la agenda entre ambos países. Su experiencia en el servicio exterior fue uno de los factores determinantes para su elección.