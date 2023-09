Ricardo Álvarez lanza movimiento político “Buena Gente” en el PNH

El exalcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, anunció en las últimas horas el lanzamiento de un nuevo movimiento político denominado “Buena Gente”, con el que pretende competir en elecciones internas del Partido Nacional.

El también exdesignado presidencial publicó en sus redes sociales un mensaje acompañado de una fotografía en la que se le observa en una reunión política. “Gracias a todos los compas (amigos) del país. La Gente Buena ya inició”, escribió Álvarez.

El ex edil capitalino no ha manifestado públicamente su intención por buscar de nuevo una candidatura presidencial, sin embargo, no se descarta dicha posibilidad ante la fiebre política que se atraviesa en el país a casi dos años para que haya elecciones otra vez.

Cabe recordar que Ricardo Álvarez fue precandidato presidencial en las elecciones internas de 2012. En esa ocasión perdió frente a Juan Orlando Hernández, que un año después en comicios generales resultaría electo presidente de la República.

En ese entonces, a lo interno de la dirigencia del Partido Nacional se generó división, debido a que Álvarez denunció un fraude electoral y pidió un reconteo voto por voto, sin embargo, esa instancia fue denegada.

Posteriormente, la base nacionalista llegó a un acuerdo y Juan Orlando Hernández incluyó a Álvarez como designado presidencial, cargo que ocupó en los dos períodos presidenciales (2014-2018, 2018-2022) del ahora extraditado expresidente hondureño.

En los últimos meses el dirigente político se ha mantenido alejado de las actividades partidarias, no obstante, esporádicamente ha cuestionado a las máximas autoridades del Central Ejecutivo del Partido Nacional, dirigido por David Chávez.

Sin duda que el anuncio del lanzamiento del nuevo movimiento político por parte de Ricardo Álvarez adhiere un nombre más al listado de las candidaturas presidenciales en el Partido Nacional, donde ya está Nasry Asfura, el diputado Jorge Zelaya y Wilfredo Cerrato.