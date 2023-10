Francisco Herrera se aferra a la rectoría de la UNAH

Aunque no mencionó nombres de partidos ni políticos en particular, señaló que la población ya tiene conocimiento de quiénes son los responsables de estos actos.

En cuanto a las acusaciones de una supuesta reelección ilegal en su cargo, el rector Herrera defendió su postura al afirmar que presentó sus documentos en tiempo y forma para participar en el proceso de elección, ya que está en su derecho y la ley lo respalda.

Ante las críticas y señalamientos, declaró: "Que alguien venga y me demuestre, pero no con cantaletas y no hay ningún documento, ni ningún criterio, ni absolutamente nada que me diga a mí que estoy participando de manera ilegal".