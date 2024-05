Luis Redondo defiende entrega de bono a diputados por Día de la Madre

“Si yo fuera radical o sesgado no le daría nada a ningún diputado de oposición, es una potestad de la presidencia”, justificó.

En el mismo sentido, el diputado presidente admitió que los congresistas recibieron estos recursos financieros para que lo compartan con las madres de diferentes lugares de Honduras.

Redondo explicó que el fondo se le da a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) para que confeccione canastas que serán entregados a las madres.

“Yo no me voy a oponer, hay gente que si no se le da eso para el Día de la Madre, nadie les va a celebrar ni van a recibir nada”, excuso.

En su explicación, el titular del Legislativo argumentó que los bonos son fondos entregados para que sean gastados en cualquier cosa, mientras que una subvención tiene que ser liquidado, hacer un informe y ser auditados.

El presidente del Congreso Nacional confirmó que entregó la subvención por el Día de las Madres a todos los partidos políticos representados en este poder del Estado.