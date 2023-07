Fuertes críticas tras publicación de decreto de adhesión al CAF

La publicación en el diario La Gaceta del decreto que da luz verde a la adhesión de Honduras al Corporación Andina de Fomento, CAF, generó reacciones adversas por haberse realizado sin la aprobación del Congreso.

Los expertos también se mostraron preocupados por las repercusiones políticas, jurídicas, económicas y sociales a corto y mediano plazo.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, dijo que “no pensábamos que Libre iba a actuar de manera irresponsable cometiendo otra ilegalidad más, que va contra la democracia, la Constitución y el Congreso. No se podía ratificar porque no había sido aprobado”.

Agregó que “hacemos un llamado público al CAF para que tenga en cuenta la forma en la que se publicó sin ratificación y se abstenga. También se deben presentar recursos de inconstitucionalidad contra el decreto y es la primera prueba de fuego para la Corte Suprema, y el Ministerio Público debe investigar. Libre se va a querer quedar a la fuerza pasando sobre el Congreso, todo será a la brava y a la fuerza”.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés dijo que aunque el CAF es una nueva fuente de financiamiento para el país, “no se ha realizado de forma correcta. Se está destruyendo el estado de derecho y estamos en una coyuntura en la que no se sabe qué se va a respetar y qué no. Hay falta de madurez política y no es una situación buena para Honduras y afecta la credibilidad y la seguridad jurídica”.