Políticos de Honduras reaccionan a victoria de Javier Milei en Argentina

El designado presidencial Salvador Nasralla se destacó como uno de los primeros en reaccionar, comentando: "Es alentador ver que en Argentina se respeta la voluntad popular. En Honduras, mi experiencia personal en 2017 revela que el 86% de los votos escrutados no asegura el triunfo. En aquel entonces, con el 71% de los votos contados, mantenía una ventaja del 5%, una tendencia que, según las estadísticas a nivel mundial, era irreversible. Sin embargo, al no contar con representantes en el Tribunal Supremo Electoral, me vi expuesto a las negociaciones entre aquellos que sí los tenían".