Alice Shackelford se pronuncia sobre crisis en el CN de Honduras

Sobre los disturbios en los que se enfrascaron diputados de oposición y simpatizantes de Libertad y Refundación , la diplomática expresó: "lo que ha pasado ayer en la noche, sacamos un comunicado llamando al respeto de los derechos humanos, a la no violencia, que son elementos críticos para la construcción de cualquier democracia".

Sobre el zafarrancho en el Congreso, en el que salieron diputados herido, la representante de ONU precisó: "Cualquier violación de derechos humanos y cualquier violación del estado de derecho es algo que preocupa y que impacta en la democracia; esto no significa que no hay instituciones democráticas y que no hay institucionalidad".