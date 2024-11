Poder Judicial asegura que Julissa Aguilar no participó en caso Asfura

Tegucigalpa

Julissa Aguilar, ahora exmagistrada de Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, aclaró que no participó en la resolución dictada en el caso de Nasry Asfura, exalcalde de la capital.

Al ser consultada, explicó que “yo estaba integrando esa Corte hasta el mes de marzo, cuando se me trasladó interinamente a la Escuela Judicial, y quien participó en esa resolución, según tengo conocimiento, fue el magistrado Guillermo López Lone”. Agregó: “Yo no conocí el caso del señor Tito Asfura, eso sí es necesario aclararlo, pero sí también (aclarar que) el traslado que se me hizo en propiedad a la Escuela Judicial, que sí efectivamente se me notificó el día de ayer (miércoles)”.

Aguilar confirmó que existe una prohibición en la Ley de la Junta Nominadora, de hacer aumentos y traslados a menos que sean a otros puestos de la misma categoría, pero que revisará esta legislación para saber qué paso dar, en torno a su cese en la Corte de Apelaciones.