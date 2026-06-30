Honduras pide a Washington una salida humanitaria y ordenada para beneficiarios del TPS

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura solicitó al Gobierno de Estados Unidos un apoyo especial para los hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), ante su posible finalización, y pidió una transición ordenada y humanitaria.

La petición fue dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, mediante una comunicación oficial divulgada por la Cancillería hondureña, como seguimiento a reuniones bilaterales previas entre ambos gobiernos.

Asfura recordó que Honduras respeta las decisiones soberanas de Estados Unidos, pero advirtió que el nuevo contexto jurídico obliga a reforzar la coordinación para evitar impactos bruscos.

El mandatario citó el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema estadounidense, señalando que, aunque no se refiere directamente a Honduras, sí genera un escenario que exige atención diplomática.

El Gobierno estima que decenas de miles de hondureños se verían afectados, muchos con años de residencia, empleo estable, propiedades e incluso hijos nacidos en territorio estadounidense.

En ese sentido, se pidió un período de transición razonable o mecanismos administrativos que permitan a los afectados ordenar su situación migratoria y familiar sin cambios abruptos.

También se solicitó mantener temporalmente los permisos de trabajo, con el fin de evitar pérdidas laborales y facilitar un proceso de salida o regularización más ordenado.

La administración hondureña planteó además una agenda bilateral enfocada en empleo, inversión y seguridad, para aprovechar la experiencia y capacidades adquiridas por los migrantes.

El Gobierno sostiene que los hondureños bajo TPS han construido redes laborales y empresariales importantes, por lo que su eventual retorno debe ir acompañado de programas de reinserción y oportunidades económicas en el país.