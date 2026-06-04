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Pescadores deberán recibir curso básico antes de faenar en bancos nacionales

La Dirección General de la Marina Mercante informó que los tripulantes deberán estar formados en seguridad marítima y contar con carné básico nacional antes de salir a faenar

Pescadores deberán recibir curso básico antes de faenar en bancos nacionales

La Dirección General de la Marina Mercante informó que los tripulantes pesqueros deberán recibir formación básica en seguridad marítima antes de salir a faenar en bancos nacionales.
Tegucigalpa, Honduras

La Dirección General de la Marina Mercante anunció que todos los tripulantes que se preparan para salir a faenar a los bancos de pesca nacionales deberán recibir el Curso Básico de Seguridad Marítima Nacional.

La medida, según el comunicado oficial, se adopta en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Marina Mercante y del Acuerdo DGMM 005-2016, con el propósito de fortalecer la seguridad de la vida humana en el mar.

La institución informó que, al finalizar la capacitación, a los marinos se les emitirá el carné de formación básica nacional, documento que acreditará que recibieron la instrucción correspondiente.

De acuerdo con la Marina Mercante, desde mayo se inició el proceso de formación para marinos de navegación nacional. Además, anunció que del 8 al 12 de junio se realizarán las inscripciones para la reserva de cupos.

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La autoridad marítima instruyó a los representantes legales y armadores de embarcaciones dedicadas a la pesca a presentar el listado de los marinos que serán capacitados en la Capitanía de Puerto de Roatán y Santos Guardiola, en Islas de la Bahía.

Con base en esos listados, la institución enviará el personal de instructores necesario para desarrollar la formación del 15 al 26 de junio del año en curso. La capacitación será impartida únicamente a los marinos previamente enlistados.

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La Marina Mercante advirtió que no se responsabilizará por los marinos que no estén formados antes de la suspensión de la veda del próximo mes, por lo que llamó a los armadores y representantes del sector pesquero a cumplir con el proceso de inscripción.

La institución aseguró que continuará durante los próximos meses con la formación de la gente de mar, como parte de las acciones orientadas a mejorar la seguridad marítima en el país.

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Redacción La Prensa
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