Pescadores deberán recibir curso básico antes de faenar en bancos nacionales

Tegucigalpa, Honduras

La Dirección General de la Marina Mercante anunció que todos los tripulantes que se preparan para salir a faenar a los bancos de pesca nacionales deberán recibir el Curso Básico de Seguridad Marítima Nacional.

La medida, según el comunicado oficial, se adopta en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Marina Mercante y del Acuerdo DGMM 005-2016, con el propósito de fortalecer la seguridad de la vida humana en el mar.

La institución informó que, al finalizar la capacitación, a los marinos se les emitirá el carné de formación básica nacional, documento que acreditará que recibieron la instrucción correspondiente.

De acuerdo con la Marina Mercante, desde mayo se inició el proceso de formación para marinos de navegación nacional. Además, anunció que del 8 al 12 de junio se realizarán las inscripciones para la reserva de cupos.