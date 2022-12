Reaparece Rocky, el perro acusado de un crimen que no cometió

Casi seis meses han transcurrido desde que una tragedia en Lepaera, Lempira, enlutara a toda una comunidad y el caso tomara una trascendencia nacional.

El rostro de Rocky, un perro de raza pitbull, acaparó las portadas de los portales y los medios de comunicación como el responsable de matar a Allison Argueta, una niña de 9 años de edad.

La autopsia reveló que Allison tenía golpes en la cabeza, heridas de arma blanca en el cuello y violación, lo que descartó la versión de que el perro le quitó la vida. Entonces, el caso tomó incluso otro rumbo cuando se abrió otra línea investigativa.

Regístrese aquí para acceder a LA PRENSA Premium

Leopoldo Argueta, padre de la niña, al enterarse del resultado de la autopsia, manifestó que, si bien “no me puedo quedar con ninguna de las dos versiones”, todavía cree que su hija murió por las mordeduras de su propia mascota. “Yo siempre sostengo que a mi niña la mató el perro”, dijo él. Además, comentó que “no sospecho de ninguna persona, no tengo enemigos, más bien todo mundo me quiere aquí a mí”.

El canino fue adoptado, en primera instancia, por una casa protectora de animales en Lempira. Rocky presentaba varios golpes proferidos, supuestamente, durante el ataque en el que murió la menor. Indicios describen que el perro, mascota de la familia, habría intentado defender a la menor del ataque en que la menor murió.

Sin embargo, el rastro de Rocky se perdió. Cuando fue rescatado, el perro no mostraba un perfil agresivo o violento. Sus protectores lo describieron y mostraron en video como un perro apacible, a pesar de ser considerado como violento. En las últimas horas, Rocky apareció en varios videos publicados en redes sociales en el marco de un evento de recaudación de fondos para organizaciones protectoras de animales en San Pedro Sula.

El perro aparece recuperado físicamente y siendo acariciado por otras personas. Esto sin mostrar signos de agresividad y compartiendo con sus nuevos dueños en esta ciudad. De momento, la investigación del caso no revela el origen y las causas de la muerte de Allison.