Partido Liberal, a definir propuesta de Libre

El Partido Liberal de Honduras definirá este miércoles si acepta la propuesta de Libertad y Refundación (Libre) para hacer cogobierno, aunque preliminarmente se ha informado dentro del seno de la institución que la mayoría del liberalismo está en contra.

Ayer, el presidente del partido, Yani Rosenthal, tuvo una reunión vía zoom con todos los alcaldes liberales del país para definir la postura de los ediles y mediante un informe se tome una decisión mañana.

Hoy tocará una reunión con toda la bancada de diputados del Partido Liberal, precisó Rosenthal.

“Yo he tratado de no emitir criterios para no prejuzgar porque he querido escuchar la opinión de todos los liberales. Ya se dio una reunión con líderes importantes del partido, entre ellos personas que tuvieron diversos cargos en el pasado, además de una reunión por zoom con los alcaldes y este martes con los diputados”, dijo el exaspirante presidencial.

Sobre la decisión que tomen, Rosenthal agregó que “el miércoles haremos una reunión en el central ejecutivo para tomar una determinación sobre la propuesta”.

Reiteró que el grueso de liberales está en contra de la propuesta, aunque algunos militantes liberales ya tuvieron designaciones por parte del gobierno como Enrique Ortez siendo representante de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Italia.

“Sí hay un sector importantes que piensa que el actual gobierno se encuentra deteriorado y que el Partido Liberal no debe meterse, pero también hay otro sector que piensa que tenemos personas que puedan ayudarle al gobierno aunque la mayoría es del sector que se opone”.