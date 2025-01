Partido Liberal aboga por elecciones primarias limpias y transparentes

Tegucigalpa

Elecciones limpias y transparentes en el próximo proceso electoral primario de marzo 2025 pidieron, en una conferencia de prensa ayer, los representantes del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y los precandidatos presidenciales.

“Esa es una prioridad para el Partido Liberal: tener elecciones limpias y transparentes. Primero, que haya elecciones, eso es importante, y eso es lo que más vamos a defender, que haya una elección”, afirmó Yani Rosenthal, presidente del CCEPL.

Germán Lobo, precandidato a diputado liberal, destacó: “Las elecciones limpias y transparentes, me voy a atrever a decirle, no dependen de este gobierno; dependen de que nosotros no dejemos solo al órgano electoral”.

Lobo reiteró que, como miembros de la Comisión Nacional Electoral, han sostenido reuniones con la consejera Ana Paola Hall, reafirmándole su apoyo en defensa de la democracia.