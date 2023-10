Pacientes con cáncer recibirán radioterapias hasta 2024

Doña Ana López, desde hace un meses, llega todas las semanas al hospital San Felipe con esperanza de que le realicen su tratamiento de radioterapia, sin embargo, siempre se encuentra con que no se lo harán porque la máquina está en mal estado.

“Yo vengo una vez a la semana, con mucho esfuerzo, vengo de la colonia Nueva Suyapa, pero los doctores me dicen que venga la otra semana, pero siempre esa es la respuesta, que vuelva la otra semana porque no se están haciendo. Yo no tengo dinero para hacerme el tratamiento en una privada, así que tengo que esperar mientras el cáncer me avanza”, expresó afligidamente la paciente con cáncer de 45 años de edad.