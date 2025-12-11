OEA convoca sesión ante polémica por el recuento electoral en Honduras

Washington

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el próximo lunes una sesión extraordinaria sobre el polémico recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, que se llevaron a cabo el pasado 30 de noviembre sin que todavía haya resultados definitivos.

El Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington, celebrará la reunión para recibir el informe por parte del jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato apoyado por Donald Trump, se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La tercera es la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 618.448 votos (19,29 %), de la misma formación que la presidenta saliente, Xiomara Castro.