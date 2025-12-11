  1. Inicio
OEA convoca sesión ante polémica por el recuento electoral en Honduras

Con el país sumido en dudas y tensiones políticas, la OEA analizará el recuento electoral hondureño, detenido durante días y cuestionado por algunos de los candidatos.

  Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 14:24
Fotografía donde se observa una pantalla con los últimos resultados del conteo de actas de votación. Captura del portal del CNE.

Washington

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el próximo lunes una sesión extraordinaria sobre el polémico recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, que se llevaron a cabo el pasado 30 de noviembre sin que todavía haya resultados definitivos.

El Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington, celebrará la reunión para recibir el informe por parte del jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato apoyado por Donald Trump, se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La tercera es la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 618.448 votos (19,29 %), de la misma formación que la presidenta saliente, Xiomara Castro.

Ana Paola Hall: "Rechazo las acciones de intimidación"

El conteo estuvo paralizado durante tres días por problemas técnicos y Nasralla ha denunciado un “fraude monumental”, además de haber exigido un escrutinio especial “acta por acta”.

La OEA y la Unión Europea, además de observadores electorales nacionales, se encuentran en Honduras monitoreando el conteo mientras crecen la incertidumbre y las suspicacias por la lentitud del recuento.

El Parlamento de Honduras condenó la “injerencia” de Trump en los comicios.

La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras instó a los políticos a esperar los resultados oficiales de las elecciones y a mantener una vigilancia activa sobre el escrutinio. EFE

Agencias EFE

