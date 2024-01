La mujer y la niñez siguen entre los menos prioritarios en Honduras

“Con el presupuesto que ha tenido Dinaf, esta institución no da abasto. Algunas organizaciones no gubernamentales la apoyamos con donaciones cuando hace un rescate de un niño al cual deben darle ropa y alimentación, pero no tienen recursos”, dijo Sorto, quien actualmente es presidenta de la organización no gubernamental Aliento de Vida que tiene como objetivo ayudar a la niñez.

Para Sorto “lo ideal es que todas estas instituciones tengan un mayor presupuesto para que puedan atender las necesidades de las mujeres que son quienes cuidan a la niñez y que al mismo tiempo están y han sido marginadas (laboralmente) hasta de las instituciones del gobierno”.

“Es necesario que tengan un mayor presupuesto porque cuando no hay un vehículo para rescatar un niño o darle una respuesta inmediata a una mujer víctima de violencia, estamos generando una revictimización extra”, dijo.