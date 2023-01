MP espera que capturen a los culpables de muerte de mujeres garifunas

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv) continúa dirigiendo técnica y jurídicamente la investigación por el crimen perpetrado el fin de semana anterior contra tres mujeres garifunas en las playas de la aldea Travesía en Puerto Cortés.

Las víctimas respondían a los nombres de Cristy Fabiana Espinoza y las primas Janahira Castillo y Ana Castillo.

Como parte de la investigación, se evacúan una serie de diligencias en conjunto con la Dirección General de Medicina Forense (Dgmf) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

En el caso de esta última dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad, se conoció que sus agentes detuvieron a varias personas para investigación, quienes, vale aclarar, no fueron puestos a la orden del Ministerio Público y horas después recobraron su libertad por no encontrar la policía un vínculo con el triple asesinato.

En relación al hecho de la individualización de un sospechoso o supuesto autor, se trabaja en ello, no obstante, el Ministerio Público no dará detalles que entorpezcan el correcto curso de las investigaciones e igualmente aclara que la DPI no ha detenido o remitido físicamente a sede fiscal a dicha persona, acotación que se hace en torno a información que erróneamente ha trascendido o se ha divulgado por otros canales.

Se reitera a la sociedad en general, que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida conduce con seriedad y profesionalismo el presente caso, con miras a esclarecer el crimen y reprochar penalmente a quien resulte responsable.