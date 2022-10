La desaparición forzada de personas es un “problema muy complejo” que requiere soluciones con un enfoque regional, afirmó este jueves a EFE la exsenadora mexicana Angelica de la Peña , quien pidió a los países de tránsito y de destino “ no criminalizar” la migración irregular.

La desaparición forzada necesita además “respuestas integrales” , señaló la también ex diputada mexicana, quien indicó que el tema debe verse como “un problema humanitario en un contexto de criminalidad”.

NO CRIMINALIZAR A LOS MIGRANTES

Pidió a México “no criminalizar a quienes entran de manera irregular y que facilite el traslado de personas que llegan de Centroamérica para que se pueda tener mayor vigilancia de que no sean objeto de algún crimen o delito grave”.

En la frontera de México con Estados Unidos, los migrantes están en una “situación de gran riesgo, no solamente de vulnerabilidad” y eso hay que “atenderlo”, añadió.

“Las fronteras de nuestros países no deben ser un obstáculo para las relaciones armónicas y fraternas” y más cuando se tienen “problemas comunes, como la grave violación de derechos humanos”, enfatizó De la Peña.

MOVILIDAD HUMANA NO SE DETENDRÁ

En su opinión, la violencia tiene el mismo origen en todo el continente: la pobreza extrema, la falta de oportunidades y la carencia de un desarrollo humano mínimo que garantice elementales condiciones de vida.

Muchas personas, en especial la niñez y juventud, se van de sus países “huyendo de la violencia”, indicó la experta mexicana, quien insistió en que los países “no deben criminalizar la migración”.

Los Gobiernos deben reconocer que “hay situaciones de grandes desventajas en el desarrollo humano de sus habitantes y entonces deben buscar soluciones desde un enfoque regional”, señaló.

“Las soluciones no es mandarles dinero y arbolitos como lo hace mi Gobierno (México), la solución es crear derechos, desarrollo, estimular el crecimiento económico de la región, empleos, emprendimientos”, enfatizó De la Peña.

La movilidad humana “no la vamos detener”, por lo que los Gobiernos deben garantizar que las personas puedan migrar en “condiciones de legalidad, regulares, no sancionadas y no criminalizadas”, acotó la ex senadora mexicana.